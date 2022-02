Final de semana tem previsão de calor e possibilidade de chuvas em Londrina

A sexta-feira (25) e o final de semana (26 e 27) serão de altas temperaturas em Londrina, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Uma frente fria que se aproxima, vindo do sul do estado, não deve evitar o calorão para os próximos dias, mas pode trazer instabilidade e chuvas localizadas na região.

A temperatura máxima desta sexta-feira deve ficar em torno dos 30°C. Já a mínima, registrada pela manhã, foi de 22,3°C. Segundo o instituto, pode haver chuvas localizadas na parte da tarde.

Para o final de semana, o tempo segue quente e abafado, com as máximas podendo atingir 33°C no domingo (27). O sol deve aparecer entre nuvens, também com possibilidade de pancadas isoladas de chuva.





Ainda de acordo com o IDR-PR, o acumulado de precipitação de fevereiro em Londrina chegou a 88,8 mm. O valor segue bem abaixo da média histórica para o mês, que é de 187 mm.





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg