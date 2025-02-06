Forte chuva em Londrina afeta 72 unidades escolares municipais

A SME (Secretaria Municipal de Educação) informa que 72 unidades escolares municipais, entre escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), localizadas na zona urbana e rural, foram atingidas pela forte chuva ocorrida em Londrina nesta terça-feira (4). Segundo o levantamento feito pela Secretaria, 90% dos problemas estão relacionados a telhados danificados, calhas entupidas e no sistema para escoar a água das chuvas.





Também houve queixas relacionadas à água invadindo espaços das unidades, canaletas e grelhas sem vazão (transbordando a água da chuva), e árvores condenadas oferecendo risco.

Entre as unidades escolares afetadas, a SME citou três que apresentaram maiores problemas. A Escola Mari Carrera Bueno (zona oeste), que teve parte telhado danificado, o CMEI Marizia Carli Loures, na mesma região, que foi afetado por calhas entupidas, e o CMEI Malvina Poppi Pedriali (zona leste), que teve alagamentos nas áreas do estacionamento e de acesso ao centro.





De acordo com a secretária interina da pasta, Vânia da Costa, a Rede Municipal de Educação possui um problema antigo de manutenção da parte hidráulica das escolas e também relacionado ao telhado destas unidades. “Ficamos assustados com a quantidade de problemas relatados ontem, pelas próprias escolas e CMEIs que nos mandaram mensagens e fotos. Ontem mesmo nós verificamos estes problemas apontados e já providenciando os serviços emergenciais para solucioná-los”, ressaltou.

De acordo com a secretária, duas empresas terceirizadas pela Prefeitura que prestam serviço de manutenção já foram notificadas sobre os serviços emergenciais que devem ser feitos. O trabalho será desenvolvido em parceria com a Gerência de Manutenção Escolar da SME.





A titular da pasta disse, ainda, que está ciente sobre os problemas relacionados aos ônibus que transportam alunos em estradas rurais. “Por conta da chuva, os ônibus estão com dificuldade para transportar as crianças nas estradas rurais. Nós e o prefeito Tiago Amaral estamos cientes desta situação e vamos trazer soluções imediatas”, afirmou.





O diretor Administrativo e de Planejamento da SME, Junior Cesar Dias de Jesus, citou que outro problema encontrado pela Secretaria, em decorrência da chuva de ontem, está relacionada ao Complexo Educa, que aloca três unidades escolares que estão em obras de reforma. O local atende cerca de 1.000 alunos das escolas Carlos Zewe Coimbra, Nina Gardemann e Hikoma Udihara.





Segundo ele, há uma situação crítica no local, pois está em curso uma obra no terreno vizinho que oferta risco ao muro de arrimo que faz a divisa com o espaço. “Um engenheiro da SME já entrou em contato com os responsáveis pelo empreendimento e está aguardando retorno para as tratativas. Este profissional vai fazer avaliação técnica em conjunto com a equipe técnica do empreendimento ao lado do complexo para avaliar melhor a situação e os riscos”, afirmou.



