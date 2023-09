Gedal promove evento gratuito em Londrina de observação da Lua e de Saturno

Neste sábado (23), o Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) vai realizar mais uma edição do evento "Na Rua, de Olho Pra Lua!", o maior projeto de divulgação astronômica do Brasil.







O evento terá início às 19h na Praça Nishinomiya, localizada em frente ao Aeroporto de Londrina.



Publicidade

Publicidade





Serão montados mais de 10 telescópios para a observação da Lua, que vão permitir que os participantes contemplem as crateras e as montanhas do astro.Além disso, os presentes terão a chance de vislumbrar Saturno, e seus magníficos anéis.





Além das observações celestes, diversas palestras sobre temas relacionados à Astronomia e Astronáutica serão apresentadas. Haverá, também, o Espaço Gedal Júnior, com atividades de colorir para que as crianças possam se divertir.

Publicidade