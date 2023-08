Londrina terá observação da Super Lua Azul com o Gedal

Na noite desta quarta-feira (30), agosto terá a segunda lua cheia do mês. Quando isso ocorre, o fenômeno recebe o apelido de “Lua Azul”. Esta situação de duas luas cheias em um mesmo mês é relativamente rara. A última foi em outubro de 2020, e a próxima será em maio de 2026.







Essa “raridade” do fenômeno serviu de inspiração para uma expressão norte-americana, once in a Blue Moon, que se assemelha a expressões como “uma vez na vida e outra na morte”, que representa a ocorrência de algo raro.

Por sua vez, o termo Blue Moon, ou “Lua Azul”, tem uma origem duvidosa. Há quem defenda que seja uma referência ao aspecto de nosso satélite em 1883, quando o vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção, lançando grandes quantidades de partículas na atmosfera, que causaram a refração da luz da Lua, conferindo-lhe um aspecto azulado.





Note que nã foi dito que a lua ficará “azul”. Trata-se apenas de uma expressão norte-americana. A coloração dela será a mesma e, como sempre, bela e encantadora.

Outro fato interessante é que a órbita da Lua ao redor da Terra não é um círculo perfeito mas uma elipse, de modo que a distância entre a Terra e a Lua sofra uma variação, indo de aproximadamente 353.000 km quando ela está mais próxima da Terra, o que chamamos de “Perigeu”, a cerca de 405.000 km, quando se encontra na região mais distante de órbita, e que recebe o nome de “Apogeu”.





E quando a Lua Cheia coincide com o Apogeu, ou seja, a Lua está em sua posição mais próxima da Terra, criou-se um outro apelido: Super Lua! E também haverá esta “coincidência cósmica” nesta Lua Cheia!



Então, pode-se dizer nesta quarta será uma Super Lua Azul, ou seja, uma segunda Lua Cheia do mês durante o Perigeu.





Para acompanhar essa belíssima Lua Cheia de Perigeu, o Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) irá se reunir na Praça Nishinomiya (em frente ao aeroporto de Londrina), das 19h às 22h, e disponibilizará vários telescópios para que você possa observar a Lua em toda a sua beleza! E ainda poderá tirar fotos incríveis da Lua com o celular através dos equipamentos do Gedal, tudo gratuitamente.

E lembre-se de marcar o Gedal nas postagens nas redes sociais com a #grupogedal.





Observação da Super Lua Azul

Local: Praça Nishinomiya

Horário: 19h - 22h.

Aproveite e chame seus amigos e familiares!





Em caso de mau tempo a observação poderá ser cancelada.