Gedal promove observação do Cometa Verde nesta sexta em Londrina

Vindo das mais distantes regiões do Sistema Solar, este cometa é basicamente uma gigantesca bola de gelo sujo que, ao se aproximar do Sol, acaba “derretendo” parcialmente e formando a cabeleira e a cauda.

Além do Cometa, o planeta Marte também será observado através dos equipamentos. A observação será no AEROPORTO 14 BIS, próximo à Warta, em Londrina. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados.

Para observar o Cometa Verde, ou C/2022 E3 ZTF em um "nome" mais científico, Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) promoverá nesta sexta-feira (10), a partir das 19h30, uma sessão de observação astronômica, com o uso de vários telescópios.

A agência espacial norte-americana (Nasa) anunciou a descoberta de um planeta com boas possibilidades de ser habitável.





Seu brilho tênue faz com que sua observação, a olho nu, seja quase impossível, ainda que a pessoa esteja num local bem escuro. A imagem que ilustra a matéria foi obtida por Carlos Domingues, no Observatório Estrela do Sul, em Sarandi.

Mas atenção! A imagem deste cometa, mesmo ao telescópio, é de uma estrela verde esfumaçada, e não se parece com as imagens populares de cometas, com suas longas e brilhantes caudas.





Em caso de mau tempo, o evento poderá ser cancelado.





Para mais informações, acesso o Instagram do Gedal.