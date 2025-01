Parque de Vila Velha tem programação para observação do fenômeno ''alinhamento de planetas''

O professor também explica que o evento astronômico está previsto para começar nesta terça-feira (21), com possibilidade de ser observado em diversas partes do mundo. “O fenômeno pode ter duração de semanas, possivelmente se estendendo até o mês de fevereiro”, disse.

“Iniciaremos a noite com a observação ao telescópio dos planetas visíveis, Saturno, Vênus e Netuno ao Oeste, e depois Urano, Júpiter e Marte, a depender das condições do céu. Após a observação, seguimos com a caminhada por entre os arenitos, onde aprendemos mais sobre o céu, a astronomia e a geologia do parque”, destaca.

Além do dia 25, o parque oferece outras datas para a Caminhada Noturna ao longo do primeiro semestre deste ano. Confira AQUI .

Segundo o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, atividades e programações de nicho podem, muitas vezes, atrair visitantes. “O turismo é feito dessa forma, com grandes segmentos que englobam muitas vertentes, mas também nichos e recortes que têm a sua importância, porque atraem visitantes, efetivamente motivados por aquele evento ou atividade”, disse.

Neste sábado (25), o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, será palco de uma experiência ligada ao astroturismo - segmento que trabalha com a observação do céu, atraindo turistas e entusiastas da astronomia. O parque promove mais uma edição da Caminhada Noturna, que desta vez coincidirá com um raro fenômeno: seis planetas estarão visíveis no céu, proporcionando aos visitantes uma visão fascinante do cosmos .

Alinhamento de planetas do Sistema Solar: o que é o fenômeno que está acontecendo no céu?

ASTROTURISMO

O segmento é um nicho de turismo que tem como principal motivação a busca de lugares que permitam observar o céu no horário noturno, com destaque à astronomia. É o que explica Deise Bezerra, gerente de Segmentação Turística do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado.





“Pode-se dizer que a observação da natureza e a astronomia são seus motores. Lugares estes que não estejam muito comprometidos com uma quantidade elevada de turistas, com menor poluição luminosa e atmosférica, além de condições climáticas e topográficas propícias. Além da Caminhada noturna no Parque Estadual de Vila Velha, o Oeste e Sudoeste do Estado são propícios o desenvolvimento do astroturismo, como já vem acontecendo há pelo menos 25 anos em outros lugares do Brasil”, explicou.

VILA VELHA





Localizado a apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico estadual. Hoje é uma concessão do Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha.

O gestor do parque, Leandro Ribas, destaca a singularidade da atividade de observação celeste ao atrativo. “Essa é uma oportunidade de vivenciar o parque sob um novo olhar, conectando os visitantes não apenas à natureza, mas também ao universo. A Caminhada Noturna já é uma das atividades mais procuradas, e a possibilidade de observar o alinhamento planetário a torna ainda mais especial”.





No ano passado, o atrativo paranaense apareceu entre os dez melhores parques do Brasil, com base em avaliações de usuários da plataforma TripAdvisor, um dos principais e mais influentes portais sobre viagens do mundo.





OUTRAS OPÇÕES





Para os apaixonados pelo Astroturismo, o Paraná possui observatórios e planetários que reúnem experiências e maiores informações sobre o tema. Em Curitiba, o Observatório Astronômico do CEP (Colégio Estadual do Paraná), inaugurado em 2009, conta com um telescópio refrator de 16 polegadas e equipamentos de alta precisão, sendo um dos mais avançados do Brasil.





No mesmo local, fica o Planetário de Curitiba, que dispõe de um projetor Zeiss que simula de forma realista o céu noturno e promove sessões interativas sobre astronomia e ciências espaciais.