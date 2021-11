Ginecologista que trouxe para Londrina o exame preventivo, João Fernando Góis, morre nesta quinta

Londrina perdeu nesta quinta-feira (11) um dos seus principais nomes na saúde da mulher. O médico João Fernando Caffaro Góis morreu aos 82 anos. Há cerca de dois meses ele lutava contra uma leucemia aguda.

Foi submetido ao tratamento, entretanto, não resistiu à doença. João era filho de Adolfo Góis, médico pioneiro da cidade, fundador e primeiro presidente da AML (Associação Médica de Londrina), em outubro de 1941.



João Fernando Góis nasceu em 24 de agosto de 1939 e era especialista em ginecologia e obstetrícia, realizando o parto de centenas de londrinenses ao longo da carreira.





“Meu pai trouxe o exame conhecido como preventivo, para detecção de câncer do colo do útero, foi quem instalou o primeiro ultrassom na cidade e a laparoscopia ginecológica. Foi uns dos fundadores do Instituto do Câncer, do hospital Mater Dei, da Unimed e do Clam”, lembrou o filho, também médico, João Fernando Caffaro Góis.







O médico ainda promoveu inúmeros congressos enquanto esteve na diretoria da AML, trazendo para Londrina médicos renomados de todo o Brasil e também do exterior.

“Até um dia antes de descobrir a leucemia ele estava atendendo no consultório e operando. Tinha muito carinho e preocupação com as pacientes”, destacou.





