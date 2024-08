Governo do Paraná homologa resultado da licitação para projeto do Terminal Metropolitano de Londrina

Nesta semana, o Governo do Paraná e Amep (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná), homologou o resultado da licitação para a contratação dos estudos preliminares e do anteprojeto para a construção do Terminal Metropolitano de Londrina. A empresa Architectus S/S foi confirmada como a vencedora, com uma proposta no valor de R$ 1.050.000,00. Nenhuma das outras 13 empresas concorrentes formalizou recurso administrativo.







O próximo passo é a publicação da homologação do resultado nos canais oficiais, como o Diário Oficial. Em seguida, ocorrerá a tramitação interna para a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço, que marcará o início dos trabalhos.

Depois da emissão da ordem de serviço, a empresa terá um prazo de oito meses para executar todas as etapas previstas no Termo de Referência da licitação. A empresa vencedora será responsável por desenvolver um anteprojeto que contemple detalhes técnicos como terraplanagem, fundação, drenagem, estrutura, instalações elétricas, pavimentação, paisagismo e sinalização, além da concepção arquitetônica do terminal. O projeto deverá também incorporar soluções estruturais que garantam uma construção econômica, sustentável e de rápida execução.





A novo terminal será construído em frente ao Terminal Urbano de Londrina e será destinada a atender as linhas intermunicipais, contribuindo significativamente para a melhoria da mobilidade urbana e a integração com as linhas locais.





Para o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, este é um avanço significativo respondendo a uma demanda antiga da população. “O Terminal Metropolitano de Londrina é uma obra essencial para o desenvolvimento da mobilidade urbana na região. Este projeto reflete o compromisso do Governo do Estado com a modernização da infraestrutura do transporte coletivo, visando uma integração mais eficiente entre as linhas intermunicipais e locais,” destacou.





