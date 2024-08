Auto Shopping da avenida Leste Oeste e outros 170 imóveis vão a leilão em Londrina

O terreno com mais de 9 mil m² onde foi iniciada a obra de um shopping de automóveis na Avenida arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste) no centro de Londrina irá a leilão nos dias 23 e 30 de agosto. Além do Auto Shopping, a 2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina, também leiloará outros 170 lotes que inclui terrenos, apartamentos, casas, pontos comerciais, chácaras e barracões, disponíveis em diferentes regiões da cidade.







O terreno localizado na Leste-Oeste é conhecido por conter uma estrutura de colunas pré-moldadas em aço e abrigaria um shopping de automóveis que nunca foi concluído. O valor inicial do lance é de R$ 15 milhões.

Outros 170 lotes estão disponíveis e podem ser adquiridos com até 50% de desconto em comparação ao valor de mercado. Como o imóvel do Edifício Residencial Palazzo Veronesi na Avenida Adhemar Pereira de Barros com 240 m2 de área privativa. Ele é avaliado em mais de R$ 1,7 milhão e o lance inicial será de R$ 890 mil.





Para quem busca por apartamento, a opções com a do Edifício Spazio Leopoldina, localizado na rua Reverendo João Batista Ribeiro Neto na Palhano. O valor de avaliação do imóvel é de R$ 221.851,77 e o lance inicial sai por R$ 111 mil. Além desses outros terrenos, apartamentos, casas, pontos comerciais, chácaras e barracões, também estarão disponíveis.

O certame começa às 9h30 nas duas datas e acontece de forma presencial, no Hotel Thomasi, localizado na avenida Tiradentes, 1155, Londrina, e também online pelo site da Nakakogue. Para participar online é necessário realizar cadastro com antecedência.





PAGAMENTO





No dia 23/08 os lances serão aceitos somente para pagamento à vista. Já no dia 30/08 será aberta ainda a opção de parcelamento em até 30 meses. Os interessados em participar do leilão devem estar atentos às especificações de cada empreendimento. Mais informações estão disponíveis no site da Nakakogue Leilões.