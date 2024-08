Em Londrina, banheiro público terá que receber reparos após incêndio criminoso

O banheiro público masculino da Praça da Bandeira, no centro de Londrina, terá que passar por reparos pelos próximos 15 dias. Essa é a previsão da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que deverá fazer melhorias no espaço após um incêndio criminoso no final da noite da última terça-feira (20). O fogo começou na parte de fora de estrutura, próximo à porta, no entanto, também atingiu o interior, gerando prejuízos.







Foram os trabalhadores de uma terceirizada que faz a limpeza diária do Calçadão que perceberam as chamas e interviram rapidamente com água para impedir que o estrago fosse ainda maior. “O fogo era do lado de fora, mas afetou também a parte interna: vidro, parede e teto”, explicou o diretor-presidente da companhia, Neto Almeida.

A reportagem apurou que a suspeita é de que moradores em situação de rua teriam colocado fogo em objetos – deixados por estas pessoas - amontados no corredor que leva ao banheiro, durante uma confusão. “A CMTU entrou em contato com a GM (Guarda Municipal) e solicitou imagens de câmeras de vigilância. Não queremos fazer nenhuma suposição, mas fato é que é um ato de vandalismo contra o patrimônio público. Por sorte ninguém ficou ferido, o que é um alivio”, destacou. Ninguém foi preso.





O local ficou fechado na quarta-feira (21) para limpeza e ficará aberto durante o período de melhorias. “A CMTU fará a avaliação dos estragos e trocar todo o vidro quebrado e a pintura de toda a parede e do teto”, garantiu. O banheiro feminino não foi afetado.

Quem passa pela região, ao lado da Catedral Metropolitana e do Calçadão, tem se surpreendido com as marcas do incêndio, como as paredes escuras. “A pessoa provocar isso é muita falta do que fazer. Imagina se pega fogo em tudo aqui, como que iria ser. Poderia ter passado para árvores do entorno. Deveriam cobrar de quem fez isso”, opinou o autônomo Felipe Cardoso.





POUCAS OPÇÕES





O espaço é a única opção para quem necessita de banheiro com livre acesso e gratuito na área central da cidade. “Pelo tamanho de Londrina, precisava ter mais banheiro público, inclusive, nos bairros, nas praças. Esse daqui mesmo não está 100%. Agora piorou bastante, está ainda mais feio”, relatou um idoso, que preferiu não relatar o nome.





Os sanitários foram reativados pelo município em 2018, depois ficarem fechados – e abandonados – por dois anos. Na época, foram consertados vasos sanitários, pias e portas e colocadas novas torneiras nos lavatórios e tampas nas privadas. A estrutura funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h.