Hemocentro de Londrina bate recorde de doações durante o Junho Vermelho

A Campanha Junho Vermelho, de incentivo à doação de sangue, registrou um número recorde, o maior da história do Hemocentro Regional de Londrina, do HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), com aumento significativo em relação à campanha de 2023: de 1.424 para 1.749 bolsas de sangue.







Além das ações individuais, o Hemocentro também colheu muitas doações em grupo. Entre elas, as da Biblioteca da UEL; equipe do Londrina Futsal Feminino; Atlética do Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca) da UEL; de moradores de Rolândia; empresas da região, entre outros.

Os resultados deste ano mostram que a municipalização da campanha, com apoio da Prefeitura de Londrina e da Câmara Municipal de Londrina, além da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Governo do Estado, vem surtindo efeito desejado.







O Coletivo Amigos do Hemocentro abriu oficialmente a campanha, no dia 3 de junho, no Hemocentro do HU .

O Coletivo é composto por membros da sociedade civil, empresários, atores políticos, gestores e trabalhadores da educação e saúde, com a coordenação do Hemocentro do HU. Um dos principais eventos da campanha ocorreu na Câmara Municipal de Londrina, no dia 13, com homenagens a doadores com o diploma “Amigos do Hemocentro”.





Durante a campanha, foram realizadas diversas atividades, como divulgação de material gráfico de campanha, visitas às escolas, e outras atividades para a conscientização da importância da doação.





