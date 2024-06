Em Londrina, Hemocentro lança campanha Junho Vermelho

A Campanha Junho Vermelho, de incentivo à doação de sangue, foi lançada nesta semana em Londrina . É promovida pelo Coletivo Amigos do Hemocentro, composto por membros da sociedade civil, empresários, políticos, gestores e trabalhadores da educação e da saúde e com a coordenação geral do Hemocentro Regional do Londrina, do HU-UEL (Hospital Universitário-Universidade Estadual de Londrina). A Câmara Municipal de Londrina, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Educação de Londrina são parceiros na campanha.







O Junho Vermelho foi instituído por lei municipal de Londrina em 2017. O mês foi escolhido, pois no dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Durante a campanha haverá diversas ações, como divulgação de material gráfico, visita a escolas, atividades para conscientização da importância da doação, entre outras.

A programação conta, também, com um evento alusivo em sessão da Câmara de Vereadores de Londrina no dia 13 de junho, por proposição dos vereadores Lenir de Assis, Beto Cambará, professora Sonia Gimenez, Emanuel Gomes e membros do Coletivo.





Também haverá recepção especial aos doadores, no dia 14, no Hemocentro, pelo Dia Mundial do Doador de Sangue.

As ações serão divulgadas pelo perfil no Instagram @hemocentrohu.





LOCALIZAÇÃO

O Hemocentro Regional de Londrina fica em prédio anexo ao HU, na Rua Cláudio Donisete Cavalieri, 156. Funciona de segunda a sexta das 8h às 18h30 e aos sábados das 8h às 17h30. Não é preciso agendar para doar durante a semana, mas esse procedimento é necessário para realizar a doação no sabado - no site www.saude.pr.gov.br/doacao , Mais informações pelo whats 43 99115-3927 ou telefones 43 3371-2218 / 3371-2356.





A equipe do Hemocentro reforça que é possível doar mais de uma vez ao ano, mas para quem não tem essa disponibilidade, a doação anual já é muito importante.

QUEM PODE DOAR





É necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. Os homens podem doar a cada dois meses, quatro vezes ao ano. As mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.





O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação). (Com informações da assessoria do HU de Londrina e da Agência Estadual de Notícias)





Leia a reportagem completa na Folha de Londrina