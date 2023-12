Homem é detido por furtar diesel do ônibus que dirige em Londrina

Um motorista de ônibus foi detido nesta terça-feira (12) após furtar 220 litros de óleo diesel do estabelecimento para a qual trabalha, no Jardim Ideal, na zona leste de Londrina. Segundo a PM (Polícia Militar), o suspeito admitiu o crime e disse que tinha a ajuda de outro funcionário.



Os policiais foram acionados pelo administrador da empresa de transportes que faz locação de ônibus. Ele denunciou que um motorista estaria furtando combustível dos ônibus da empresa.



O suspeito foi abordado pela PM ao sair da garagem em um Corsa. Dentro do veículo, os policiais encontrados 11 galões com 20 litros, todos cheios de óleo diesel, totalizando cerca de R$ 1.430.





A PM informa que o suspeito admitiu já ser a terceira vez que ele praticava o furto do combustível do ônibus que ele mesmo dirige. Também teria dito que recebia ajuda de outro funcionário, que passava as informações de quando poderia entrar para extrair o óleo diesel. O valor da venda do produto furtado seria dividido entre os dois.



O homem de 37 anos foi encaminhado para a Polícia Civil de Londrina.