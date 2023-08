Hospital Universitário de Londrina contrata enfermeiros e técnicos para nova maternidade

O Chamamento Público é uma modalidade de credenciamento de profissionais, aberto em fluxo contínuo para receber os documentos dos que desejam atuar no Hospital Universitário.

O objetivo é reforçar as equipes da Nova Maternidade da instituição, que será uma unidade de referência na assistência materno-infantil em Londrina e na região.

O HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) está contratando, por meio de Chamamento Público, enfermeiros e técnicos de enfermagem com experiência na área materno-infantil.

O Governo do Paraná anunciou, na manhã desta quinta-feira (3), a destinação de mais de R$ 5 milhões para a ampliação e para a melhoria da infraestrutura da nova maternidade do HU (Hospital Universitário), da UEL.

Paraná destina mais de R$ 5 milhões para ampliação e melhoria da nova maternidade do HU

Os interessados podem acessar os critérios e documentos necessários nos Editais n.004/2021 (para técnicos de enfermagem) e n.011/2021 (para enfermeiros).

Os documentos exigidos podem ser enviados por Sedex para o endereço da Divisão de Material do Hospital Universitário de Londrina, ou entregues pessoalmente na Portaria de Pedestres do HU/UEL, localizada no Prédio Administrativo - 2º andar, na avenida Robert Koch, 60, na Vila Operária, em Londrina.





Para obter mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp da Assessoria Técnica da Diretoria de Enfermagem pelo número (43) 3371-2460.