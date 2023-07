Hospital Zona Norte bate recorde histórico de cirurgias eletivas em Londrina

Com uma média de 306 cirurgias por mês de janeiro a junho deste ano, o Hospital Dr. Anísio Figueiredo - Hospital da Zona Norte de Londrina - alcançou um recorde histórico em cirurgias eletivas desde a sua fundação, há 35 anos. No total, foram feitos 1.837 procedimentos, um desempenho inédito registrado na unidade. Somente no mês de junho o hospital atingiu a marca de 355 cirurgias. Em maio foram 364, em abril, 361, em março, 376, em fevereiro, 247, e em janeiro, 134.





O número máximo registrado até então em um único mês era de 296 cirurgias, alcançado em maio de 2019, ou seja, a média de 2023 é maior do que o recorde anterior. De janeiro a junho de 2018, a média mensal de cirurgias era de 183 – o que significa que a média mensal de janeiro a junho deste ano é quase duas vezes maior. No mesmo período do ano passado, ainda com efeitos da pandemia de Covid-19, a média foi de 125/mês.

O aumento na oferta de cirurgias eletivas beneficia a população dos 21 municípios da 17ª Regional de Saúde, com sede em Londrina. Dentro da Rede de Urgência e Emergência chega a abranger toda a Macrorregião Norte, que concentra 97 cidades.





O Hospital Zona Norte está sob a gestão da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná) desde outubro de 2021. Nos últimos dois anos, os investimentos do governo do estado na unidade somaram mais de R$ 82 milhões, destinados a novas aquisições, contratações, manutenção e gestão. Isso permitiu o avanço nos serviços prestados à população, principalmente nas especialidades de ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular e, recentemente, urologia.

Mais de 80 profissionais foram incorporados ao quadro de funcionários contribuindo para a expansão dos atendimentos. Além destes, outras 43 contratações estão em processo de finalização, previstas ainda para este mês. Os investimentos ultrapassam os R$ 9,2 milhões para essa ampliação de pessoal.