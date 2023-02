Instituto de Londrina promove ações e já impactou mais de 20 mil pessoas

Fundamentadas pelo voluntariado, as ONGs (Organizações Não Governamentais) são reconhecidas globalmente no dia 27 de fevereiro, data marcada como o Dia Mundial das ONGs. O intuito é celebrar as instituições que articulam e promovem o desenvolvimento social e sustentável.





De acordo com o Mapa das Organizações da Sociedade Civil e do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), até 2020, o Brasil possuía o registro de 815.676 ONGs.

O Paraná aparece no levantamento com 50.585 organizações.





Dentre elas, é possível citar o Instituto A.Yoshii, cujas ações já impactaram mais de 20 mil pessoas e beneficiaram outras 50 organizações sociais em grandes cidades do Paraná, como Londrina, Maringá e Curitiba, assim como em Campinas, no interior de São Paulo.

A entidade sem fins lucrativos é reconhecida por iniciativas que geram impacto positivo e incentivam o voluntariado, envolvendo mais de 2.500 pessoas em campanhas e projetos próprios.





Pelo sétimo ano consecutivo, o Instituto A.Yoshii conquistou o Selo SESI ODS, certificação que reconhece práticas em diferentes categorias em todo o Paraná, por atingir as dimensões da inovação e da sustentabilidade social, ambiental e econômica, no alcance dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU.

“Ao longo de mais de 16 anos, o Instituto promove a educação, cultura, meio ambiente e a cidadania, através de projetos, estimulando campanhas solidárias e envolvendo cada vez mais a participação de voluntários. O trabalho ininterrupto e indispensável permite que a instituição atue como agente transformador social e de impacto positivo para a construção de uma sociedade cada vez mais participativa e digna para todos”, afirma o presidente do Instituto A.Yoshii do Grupo A.Yoshii, Aparecido Siqueira.





DOIS MIL VOLUNTÁRIOS EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

O compromisso com a preservação do meio ambiente é um dos pilares da entidade, que anualmente realiza o projeto Mais Verde, com o plantio de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, buscando reflorestar áreas desmatadas e reduzir a emissão de CO2.





Nos últimos dois anos, foram plantadas mais de 100 mudas pelas mãos de voluntários.

O conceito de sustentabilidade é também a essência do “Criando Arte” e do “Obra&Arte”, projetos que se somam à promoção do acesso à Cultura e valorização das pessoas. As iniciativas já reaproveitaram toneladas de materiais e resíduos da construção civil que seriam descartados.





BIBLIOTECAS NOS CANTEIROS

A A.Yoshii tem sólido compromisso com a educação transformadora e há três anos promove o “Projeto Canteiro da Leitura”, que visa incentivar a leitura entre seus colaboradores. O propósito da ação é transformar o canteiro das obras em “canteiros de leitura”.





Os espaços são preenchidos com livros, revistas e gibis, dando vida a pequenas bibliotecas. Ao todo, o projeto já atendeu 1.357 trabalhadores da construção civil que, com livre acesso às obras literárias, encontram no ambiente de trabalho um incentivo à leitura.

Em cada canteiro são disponibilizados mais de 150 exemplares, que podem ser lidos nos intervalos de trabalho ou em casa, engajando a leitura em família.





CULTURA DE DOAÇÃO





Campanhas para estimular a doação de sangue, alimentos, roupas e outros itens de uso pessoal, também são realizadas anualmente pela entidade. Um exemplo é a ação “Doar Faz Bem”, que possibilitou a doação de cerca de dez toneladas de alimentos e mais de 7.500 produtos de higiene pessoal e de limpeza para entidades como FAS (Curitiba), Mutirão da Larica (Londrina), Isis Bruder e São Rafael (Maringá) e Seta (Campinas).