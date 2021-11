Jardim Botânico volta a receber visitantes em fim de semana de clima agradável

Depois de mais de um ano e meio fechado, em decorrência da pandemia da Covid-19, o Jardim Botânico de Londrina voltou a ser uma opção democrática de lazer para famílias de toda a região. A reabertura ocorreu no início desta semana e o clima agradável registrado em Londrina na tarde deste sábado (13) colaborou para que centenas de pessoas ocupassem o local.

Por conta do “feriadão” da Proclamação da República, um passeio no "Botânico" foi o programa ideal para muitas famílias que estavam recebendo visitas. Foi o caso do personal trainer Glauber Garcia, que aproveitou o sábado para passear ao lado de um grupo de amigos de São Paulo hospedado em sua casa. Morador de Cambé, revelou que estava sentindo falta do espaço.





“Sempre vínhamos uma ou duas vezes por final de semana. Estava fazendo falta o momento de lazer e acredito que a área vai ser mais valorizada. Precisa de algumas reformas, algumas coisinhas, acesso e sinalização, mas no geral está bom”, avaliou.





