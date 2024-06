Jovem atacada com soda cáustica tem alta da UTI, mas segue internada em Londrina

Isabelly Ferreira, de 23 anos, recebeu alta da UTI e foi transferida para um leito de enfermaria no Hospital Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina), no Paraná. A jovem foi vítima de um ataque com soda cáustica em Jacarezinho (PR) , cidade próxima à divisa com São Paulo, há cerca de duas semanas.





Isabelly está consciente e tem quadro estável. Segundo o HU, ela respira sem a ajuda de aparelhos e segue internada no Centro de Tratamento de Queimados, onde recebe "cuidados multiprofissionais". A jovem deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no domingo (2) e ainda não tem previsão de alta do hospital.





Ferimentos mais graves estão dentro da boca, segundo mãe. No último dia 27, Regiane Ferreira havia dito ao "Encontro", da TV Globo, que a filha já não apresentava mais inchaços e que não ficaria com cicatrizes. O maior medo da equipe médica era de que órgãos internos de Isabelly fossem afetados pela soda cáustica -o que não aconteceu, como mostraram os exames. Jovem está ciente do que aconteceu; suspeita confessou. "Isabelly é uma menina muito inocente. Ela fala: 'Nossa, que louco, né? Para que fazer isso? Que loucura'", contou Regiane.





Dois dias após o ataque, a suposta autora confessou o crime e alegou ciúmes da vítima, que teria se relacionado com um ex-namorado.





Câmera de segurança gravou a ação em uma rua movimentada. Isabelly foi socorrida por outras pessoas que passavam pelo local e levada a um pronto-socorro.