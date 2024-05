Mulher fica em estado grave após ser atingida no rosto por ácido em Jacarezinho

Uma jovem de 23 anos foi vítima de um crime brutal nesta quarta-feira (22), em Jacarezinho (Norte Pioneiro). Enquanto a mulher caminhava na rua, ela teria sido atingida no rosto e no peito por um líquido ácido. Pelas câmeras de segurança, é possível ver a jovem correndo para pedir ajuda para pessoas que estavam próximas ao local. O autor do crime ainda não foi identificado.





O crime foi registrado na avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, pouco antes das 14 horas. De acordo com a PM (Polícia Militar), a jovem foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Jacarezinho com ferimentos inclusive na boca, o que indica a possibilidade de ela ter ingerido o líquido ácido.

Ainda na noite de quarta-feira, a jovem foi transferida para o HU (Hospital Universitário) de Londrina em estado grave. Segundo o hospital, ela foi sedada, entubada e internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Centro de Tratamento de Queimados.





Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima não pôde relatar à polícia o que aconteceu. A PM afirma que foram colhidas imagens de câmeras de segurança, assim como uma sacola e um copo que podem ter sido utilizados no atentado.

O caso está agora nas mãos da Polícia Civil de Jacarezinho, que está na fase de oitiva de testemunhas e na análise das câmeras de segurança para esclarecer o autor e a motivação do crime.