Acusada de ataque com soda cáustica em Jacarezinho é indiciada por tentativa de homicídio

A mulher de 22 anos que atacou uma outra jovem, de 23 anos, em Jacarezinho (Norte Pioneiro), com soda cáustica , foi indiciada pela Polícia Civil por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil e feminicídio. O crime aconteceu no dia 22 de maio. A vítima estava a caminho da academia quando teve o produto químico arremessado no rosto.





A autora estaria usando uma peruca e acabou presa dois dias depois , quando confessou a violência. “A vítima está bem e em depoimento disse que quem jogou a substância nela foi uma mulher vestida de homem”, informou a corporação. A motivação seria ciúmes do companheiro, que está preso por roubo, em relação à vítima, já que eles teriam se relacionado anteriormente.





A jovem que se feriu segue internada no HU (Hospital Universitário) de Londrina). Boletim desta segunda-feira (3) da instituição de saúde informou que ela está no leito de enfermaria do Centro de Tratamento de Queimados, “recebendo cuidados multiprofissionais, apresentando melhora do estado geral, estável hemodinamicamente, consciente e respirando espontaneamente.”







