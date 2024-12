Leilão da Cidade Industrial em Londrina será retomado dias 11 e 12 de novembro

A Prefeitura de Londrina retoma nos dias 11 e 12 de dezembro o leilão dos lotes da Cidade Industrial de Londrina. Nesta segunda etapa, serão ofertadas 12 áreas não arrematadas na primeira etapa realizada em novembro.







Na etapa anterior, só puderam participar indústrias que pertencem aos cinco setores eleitos por estudos técnicos como prioritários para o desenvolvimento econômico de Londrina: TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), Agronegócio, Saúde, Eletrometalmecânico e Químico e Materiais.





Nesta segunda rodada, conforme já previsto em edital, poderão participar todas as empresas do segmento industrial, com exceção das que tenham restrição ambiental para o local, de acordo com o Plano Diretor.

Ao todo, serão aceitas empresas que exercem 50 atividades previstas na CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). A Cidade Industrial está sendo construída no noroeste de Londrina, próximo à divisa com Cambé, na área às margens da Avenida Saul Elkind.

ETAPAS E CRONOGRAMA

O leilão será realizado em quatro grupos. E as empresas interessadas precisam se credenciar nos sites dos leiloeiros com, no mínimo, 24 horas de antecedência.

Na manhã do dia 11, a partir das 9 horas, vai ser leiloado o único lote remanescente do grupo 1. Ele tem 2.010 metros quadrados e seu lance mínimo é de R$ 365,2 mil. O credenciamento precisa ser feito no site www.ricardogomesleiloes.com.br.





Já durante a tarde, será a vez do grupo 3 formado por quatro terrenos, sendo o menor com 7.753 metros quadrados e lance mínimo de R$ 1,409 milhão e o maior, com 10.320 metros quadrados e lance mínimo de R$ 1,875 milhão. Para esse grupo, o credenciamento é no www.alleiloes.com.br.

Na manhã do dia 12 de dezembro, a partir das 10 horas, será a vez do grupo 4, com dois lotes, sendo o menor com 20,6 mil metros quadrados e lance mínimo de R$ 3,758 milhões e o maior com 22.723 metros quadrados e lance mínimo de R$ 4,129 milhões. O site é o www.jeleiloes.com.br. A partir das 14, vai ser realizado o leilão das cinco áreas remanescentes do grupo 2, no www.psnleiloes.com.br.

A Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura do Município de Londrina avaliou o metro quadrado da Cidade Industrial em R$ 363,46. Considerando os incentivos oferecidos pelo Município, com o desconto de 50% (máximo previsto na lei municipal 5.669), o preço inicial do metro quadrado é de R$ 181,73.





As empresas interessadas podem se credenciar em mais de um grupo, mas o edital do leilão proíbe que um mesmo CNPJ arremate mais de uma área.





PAGAMENTO





Os terrenos podem ser pagos em 36 meses sem juros, com entrada de 15%. As parcelas são corrigidas apenas pelo índice oficial da inflação, o IPCA. A carência para o começo do pagamento é de seis meses. Quem optar por pagar à vista tem desconto de 10%.





As empresas também recebem incentivo fiscal do Município, ficando isentas de IPTU por 10 anos. E têm 12 meses para começar a construir e 24 meses para dar início às atividades, gerando cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos





Dos 52 terrenos da Cidade Industrial de Londrina, 39 foram arrematados na primeira etapa. As vendas já realizadas totalizam R$ 26,345 milhões, o que representa um ágio de 8% em relação aos valores iniciais do leilão.





O dinheiro obtido no leilão irá para o FMIDEI (Fundo Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial), criado pela lei 13.701. A proposta é reinvestir os valores na aquisição de novas áreas a serem destinadas à atraçhão de mais empresas.