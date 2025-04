CMTU define programação para Linha de ônibus exclusivas da Expo Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) definiu uma programação com horários exclusivos do transporte público coletivo à disposição para a Expo Londrina. A programação começa na sexta-feira (4) e deve prossegue até o dia 13 de abril.





Serão duas linhas exclusivas com saídas e chegadas nos terminais Central, Oeste e Acapulco. Os horários e número de viagens foram definidos levando em conta a demanda de usuários aos sábados e domingos e durante a semana.

A linha 351 Parador terá 54 viagens nos sábados e domingos saindo do Terminal Central e da Zona Oeste para o Ney Braga, quanto no sentido inverso. A linha começa a circular às 06h18 da manhã com a previsão para o último horário à 00h15.





Nos dias úteis, a linha 351 vai partir do Terminal Oeste para o Central. Serão 67 viagens, além de outras 59 viagens do Centro para a Expo e 49 direto do Terminal Oeste para o Ney Braga. Na volta, a linha vai comportar 49 viagens até o Terminal Oeste. A linha começará a circular às 05h35, com horários até à 00h10.

Outra linha que terá uma programação especial para a Expo Londrina é a 908, com saídas e chegadas no Terminal Acapulco, na zona sul. Aos sábados e domingos, serão 31 viagens, tanto na ida quanto na volta do Ney Braga, com horários entre às 11h00 e 00h38. Durante a semana, serão 12 viagens, com saídas a partir das 18h40, o último horário será às 23h26 e retornos a partir das 19h18, com o encerramento à 00h04.





De acordo com o gerente Operacional do Transporte da CMTU, Moacir Morais, apesar das diversas opções de horários, a quantidade de veículos pode aumentar, conforme a demanda.

“O número de veículos e viagens são programados, porém, caso haja uma maior procura serão acrescentados novos horários” ressalta.





ALTERAÇÕES





Durante o período da Exposição, a linha 095 Terminal Central, Terminal Acapulco/Vitória, terá um horário adicionado ao itinerário. Às 02h30, a linha sairá do Terminal Central e às 03h00 retorna do Bairro Vitória para o Terminal Central.