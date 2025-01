Livre Teatro abre inscrições para curso de iniciação ao teatro

O Projeto Livre Teatro está com as inscrições abertas para o curso de iniciação ao teatro na modalidade livre. Essa é a terceira edição do curso, que neste ano irá oferecer duas turmas: uma de iniciação, para alunos que não possuem experiências em artes cênicas, e uma outra, em nível avançado, para alunos com experiência anterior em teatro.





Também serão ofertadas 20 bolsas totalmente gratuitas para alunos da turma de iniciação. As inscrições podem ser feitas através do perfil do Livre Teatro no Instagram .





As aulas das duas turmas serão ministradas pelo idealizador do projeto, o dramaturgo, ator e professor de teatro, Luan Valero, de Londrina.





O curso também contará com a participação de artistas parceiros, que contribuirão na formação dos alunos de diversas formas, além de atuarem nas funções complementares da produção dos espetáculos, como figurino e comunição.

As atividades dos cursos terão início no próximo mês de março e acontecerão no Centro Cultural Seta, localizado na rua Guararapes, 579.





A turma de iniciação terá aulas aos sábados, das 14h as 18 horas durante 10 meses, com uma carga horária total de 200 horas. Ao final, haverá uma montagem teatral, com uma temporada com cinco apresentações e emissão de certificado.

Segundo Valero, no programa do curso de iniciação, assim como aconteceu nas turmas do Livre Teatro de 2023 e 2024, os alunos, sob sua orientação, vão trabalhar com textos do dramaturgo alemão Bertolt Brecht.





O grupo de iniciação conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Com isso, o projeto Livre Teatro poderá conceder bolsas integrais para as 20 vagas ofertadas em 2025.

“É de grande importância que este projeto possa ser oferecido gratuitamente, para que pessoas interessadas em teatro, mas que não podem pagar pelos cursos livres anuais ou de longa duração oferecidos na cidade, tenham contato com essa arte”, comenta Valero.





Para o grupo avançado, serão ofertadas 20 vagas com uma mensalidade de R$ 220,00. As aulas serão ministradas duas vezes por semana: às terças e quintas-feiras, das 19h as 22 horas. Essa turma é destinada a pessoas que já possuem experiência de palco e artes cênicas, com conhecimento básico de dinâmicas de criação de um espetáculo teatral.

Segundo Valero, para esse grupo, dramaturgia também se dará com base em algum texto literário. “Mas a autoria, a temática e os conceitos diversos, serão decididos em grupo, por meio de dinâmicas interseccionais de teatro e literatura, no decorrer do processo”, explica o professor.





Para essa turma, também está prevista a montagem de um espetáculo ao final, que terá uma temporada de cinco apresentações em dezembro de 2025.





SOBRE O PROFESSOR





Luan Valero é dramaturgo, ator, diretor teatral e professor de teatro em modalidades livres. O artista é exemplo do potencial transformador das artes cênicas, onde começou em 2002, no projeto Circo Cidadão, da Rede da Cidadania, na Zona Norte de Londrina. De lá seguiu para o Centro Social Marista e depois para a Escola Municipal de Teatro/Funcart.