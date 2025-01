Semana começa com 22,5 mil vagas de emprego em diversas áreas no Paraná

A semana começa com 22.501 vagas de empregos em todas as Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná. Esse é o maior número de oportunidades do ano, superando os 20.786 postos de trabalho com carteira assinada oportunizados na segunda semana de janeiro.





A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para alimentador de linha de produção, com 6.452 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 725 vagas, supervisor de exploração agrícola, com 673, e trabalhador volante da agricultura, com 550.





Em Londrina são ofertadas 2.169 vagas, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 709 vagas, supervisor de exploração agrícola, com 673, operador de caixa, com 110, e servente de obras, com 99 oportunidades.





Já a região de Cascavel é a que concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 4.652 oportunidades. São ofertadas 1.198 vagas para alimentador de linha de produção, 296 para abatedor, 230 para magarefe e 203 para servente de obras.





A região da Grande Curitiba tem 4.141 oportunidades. São ofertadas 520 vagas para alimentador de linha de produção, 264 para faxineiro, 228 para operador de caixa e 163 para auxiliar nos serviços de alimentação.





Na Capital , a Agência do Trabalhador Central oferta 38 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de analista de recursos humanos (cursando técnico ou superior em segurança do trabalho, administração, recursos humanos ou áreas afins), com 4 vagas, auxiliar administrativo (cursando superior em administração ou áreas afins), com 3 vagas, técnico de edificações (cursando superior em engenharia civil ou técnico completo em edificações), com 2 vagas, e nutricionista (curso superior em nutrição), com 1 vaga.





Também são destaque as regiões de Campo Mourão (2.305), Umuarama (1.537) e Pato Branco (1.465). Em Umuarama , há oferta de emprego para alimentador de linha de produção, com 567 vagas, assistente administrativo, com 89, abatedor, com 86, e magarefe, com 66.





Na região de Pato Branco , os destaques são para alimentador de linha de produção (446), trabalhador volante da agricultura (94), faxineiro (71) e magarefe (56). Em Campo Mourão , a indústria é o motor das vagas, com 733 para alimentador de linha de produção.