Londrina abre o edital Boa Praça de Natal para promover decorações

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), em parceria com o Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), abre nesta quarta-feira (27), por tempo indeterminado, o edital para receber propostas de interessados em firmar termo de cooperação do Boa Praça de Natal. Trata-se de um projeto que envolverá o Município de Londrina e a iniciativa privada, com intuito de promover a decoração de Natal em áreas públicas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Poderão aderir ao programa pessoas físicas ou jurídicas, incluindo entidades da sociedade civil, associações de moradores, sociedade de amigos de bairro, interessadas em participar do Programa Boa Praça, para manutenção e implantação de decoração natalina nas áreas públicas – ruas, parques, praças, rotatórias, canteiros, jardins e outras áreas passíveis de ajardinamento.

Continua depois da publicidade





Bruno Ubiratan, da Codel, celebrou o lançamento do edital. “Londrina terá um Natal inesquecível, para comemorarmos a retomada da economia e fortalecermos a volta do turismo, com todos os cuidados e segurança necessários. A sociedade entendeu que o poder público não consegue, por limitações financeiras, fazer tudo sozinho. Empresas podem ajudar o desenvolvimento da cidade e ainda apostar na própria imagem”, afirmou ele.







De acordo com o presidente da CMTU, Marcelo Cortez, a ação visa tornar espaços públicos como pontos turísticos, em especial na época de Natal, deixando a cidade mais bonita e atrativa. “É muito importante a participação dos setores produtivos”, frisou.

Continua depois da publicidade





Além da valorização da marca da empresa, este programa contribuirá para o embelezamento da cidade na época de Natal e o incremento da qualidade de vida e economia do município, pois estando estes espaços bem cuidados e decorados, a comunidade passará a frequentar mais os ambientes.





O adotante procederá à execução de decoração natalina das áreas adotadas e as manterá limpas e em perfeitas condições de uso para a comunidade, e, em contrapartida, de acordo com o tamanho da área, permitir-se-á a colocação de placas indicativas da parceria firmada, nos padrões previstos na legislação municipal.





Qualquer empresa (indústria, comércio, prestador de serviços), escola, associação de bairros, pessoa física, ONG, condomínios, dentre outros, podem adotar um espaço público. Toda pessoa, física ou jurídica, que tiver uma área pública sob seus cuidados, terá o direito de associar seu nome, de sua empresa ou estabelecimento comercial, à causa.





As estruturas deverão ser implantadas até 5 de dezembro de 2021, estar devidamente em funcionamento durante o mês de dezembro e, serem retiradas entre o período de 8 a 20 de janeiro de cada ano.





O interessado em participar pode acessar as informações referentes ao Boa Praça de Natal no site da CMTU, pelo link https://cmtu.londrina.pr.gov.br/index.php/projeto-boa-praca.html . Quem for participar deverá protocolar sua Proposta de Adoção na sede da CMTU-LD, à Rua Professor João Cândido, nº 1213 – Centro, Londrina – PR, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00min às 17h00min, aos cuidados da Coordenadoria de Controle de Praças Públicas e da Coordenadoria de Espaços Públicos.





O edital segue os termos da Lei Municipal nº 10.966/2010 (Lei Cidade Limpa), Decreto Municipal n° 817, de 10 de Julho de 2017.