Saiba quais viadutos terão novo sistema de iluminação em Londrina

A Prefeitura de Londrina e a Sercomtel Iluminação assinaram um contrato no começo de outubro para instalação de novas luminárias em 17 dos 31 viadutos da cidade. O modelo implantado será o ornamental, que contempla lâmpadas de LED, mas se diferencia do sistema existente em ruas e avenidas nos projetos, que têm características específicas, e também no aspecto decorativo.

O acordo vale por 17 meses e terá custo de cerca de R$ 290 mil, recursos do próprio município. Para virar realidade, ainda depende de outras etapas. "Saindo a ordem de serviço, já começamos a executar. Dependendo do andamento, quem sabe no início de novembro", ressalta o presidente da Sercomtel Iluminação, Cláudio Tedeschi.

Ele explica que os locais foram escolhidos com base nas reclamações da população. "Fizemos um planejamento dos pontos mais problemáticos. Alguns não têm iluminação, outros precisam de um reforço", afirma. Os outros 14 viadutos vão passar pelo mesmo processo em até 36 meses.





Além do LED, o contrato inclui toda a estrutura, como projetores, cabos e entradas de energia. A manutenção será responsabilidade da própria Sercomtel Iluminação. Tedeschi indica que o formato já presente no viaduto da Avenida Dez de Dezembro com a Leste Oeste é o que deve ser seguido.

De acordo com o presidente do órgão, estudos feitos em parceria com a Polícia Militar provam que os lugares que receberam o LED tiveram uma redução nas estatísticas criminais. "Aconteceram menos roubos, furtos e os moradores se sentem mais seguros. Uma iluminação melhor ajuda e muito na segurança", conclui.





Veja os pontos:





1. Avenida Guilherme de Almeida X Rodovia PR 445





2. Avenida Dez de Dezembro X Rodovia PR 445





3. Avenida Waldemar Spranger X Rodovia PR 445





4. Avenida Ayrton Senna X Rodovia PR 445





5. Avenida Madre Leônia Milito X Rodovia PR 445





6. Avenida Aniceto Espiga X Rodovia PR 445





7. Avenida Castelo Branco X Rodovia PR 445





8. Avenida Arthur Thomas X Rodovia PR 445





9. Avenida Brasília X Avenida Tiradentes





10. Avenida Brasília X Avenida Luigi Amorese





11. Avenida Brasília X Avenida Rio Branco





12. Avenida Clarice de Lima Castro X Rua Tanganica





13. Avenida Dez de Dezembro X Avenida Brasília





14. Avenida Dez de Dezembro X Avenida Santos Dumont





15. Avenida Dez de Dezembro X Avenida Celso Garcia Cid





16. Avenida Dez de Dezembro X Avenida Juscelino Kubistchek





17. Avenida Dez de Dezembro X Rua Bolívia