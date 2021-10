Cultura divulga selecionados finais de Edital 2021 da Lei Aldir Blanc

A Secretaria Municipal de Cultura finalizou, nesta terça-feira (26), a seleção do Edital nº 001/2021, referente ao programa “Londrina: Cultura faz história”, por meio do qual serão repassados recursos financeiros pela Lei Aldir Blanc.

Neste chamamento público, foram disponibilizadas 183 bolsas no valor de R$ 3.600 para cada artista, técnico e agente cultural da cidade inscrito, o que representa montante de R$ 659.000,00 em investimentos.

Como houve mais pessoas credenciadas – totalizando 294 inscritos – do que a quantidade de vagas abertas (183), a seleção final ocorreu via sorteio, conforme já previa o edital de origem.





Os nomes foram sorteados na sala de Licitações da sede da Prefeitura, e transmitido ao vivo pelo perfil no YouTube do Londrina Cultura, para ser acompanhado por todos os inscritos e demais interessados.

Esta foi a fase final do Edital 001/2021 e agora o resultado oficial está previsto para ser publicado nesta quarta-feira (27), via Jornal Oficial do Município.





O documento vai trazer a lista de escolhidos e todas as informações de como os artistas sorteados deverão proceder agora para a entrega do material solicitado e, posteriormente, como se dará o recebimento da bolsa.





Para a definição dos contemplados, como estabelecia previamente o edital, foram feitos sorteios, sendo que 50% da vagas foram direcionadas para cotas, entre participantes autodeclarados negros, pardos e indígenas, que responderam por 97 inscrições ao todo.





Destes, 92 foram sorteados, e os outros cinco ainda puderam participar de um segundo sorteio juntamente com o restante do público inscrito, totalizando, nesta etapa, 202 pessoas.





No segundo sorteio, foram escolhidos os outros 91 projetos, concluindo, assim, o preenchimento das 183 bolsas disponíveis.





Segundo a diretora de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural, da pasta de Cultura, Solange Batigliana, o recurso disponibilizado para este edital é proveniente de saldo remanescente dos editais anteriores da Lei Aldir Blanc, que teve chamadas durante 2020.





“A gente observa que ainda está muito complexo para os artistas que estão retornando às atividade. No cenário de uma retomada, como vem começando a acontecer, a gente já percebe mais artistas, de diferentes segmentos, fazendo show e apresentações, mas ainda não estamos naquele momento normal como sempre esteve, é claro. O incentivo do edital da Lei Aldir Blanc vem para amenizar os impactos sofridos na área cultural e dar um suporte aos artistas”, frisou.





Para Solange Batigliana, o recurso destinado a cada participante selecionado, além de colaborar com os artistas, ajuda na construção do acervo proposto pelo programa “Londrina: Cultura faz história”. “No caso de Londrina, teremos um registro desses artistas a ser preservado e divulgado, uma referência do que eles produzem e que ficará para o presente e memória da cidade” destacou.