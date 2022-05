Londrina amplia número de bolsões para motociclistas, diz CMTU

Quinze meses depois da implantação dos primeiros bolsões para motociclistas no trânsito em Londrina, localizados na avenida Dez de Dezembro, próximo ao TRL (Terminal Rodoviário), a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) definiu mais quatro pontos em que a sinalização especial está em fase avançada de implantação.

Os locais são o cruzamento das avenidas Lúcia Helena Gonçalves Viana e Brasília; o da rua Vicente Feijó com Brasília; a interseção da avenida Dez de Dezembro com rua Tremembés (nos dois sentidos de circulação) e da Dez de Dezembro com avenida Portugal (nos dois sentidos de circulação). Para a definição das áreas, foram levadas em consideração a configuração das vias e a alta circulação de motocicletas.

A confecção das placas a serem instaladas nestas localidades já iniciou, e o serviço de sinalização vai ser executado conforme os modelos ficarem prontos. O objetivo, de acordo com o presidente da CMTU, Marcelo Cortez, é evidenciar a importância e a funcionalidade da iniciativa. No primeiro local em que o espaço destinado às motos foi implantado, Cortez aponta que se observou grande adesão do público. “Cerca de 70% dos pilotos que utilizam aquele cruzamento fazem uso correto do bolsão. E o número de condutores que ocupam indevidamente a área é mínimo”, ponderou.





Além de reservar zonas exclusivas nos cruzamentos para quem trafega sobre duas rodas aguarde a abertura do semáforo em segurança, separado dos demais veículos, a criação dos bolsões busca evitar colisões traseiras, imprensaduras, batidas em retrovisores e conflitos nas saídas dos sinaleiros.





Trata-se, conforme pontua o diretor de trânsito da CMTU, Major Sérgio Dalbem, de uma medida que tem sido adotada em diferentes cidades Brasil afora com o intuito de diminuir o número de acidentes e melhorar a fluidez do trânsito. “Naturalmente, devido à leveza do veículo, as motocicletas saem na frente dos carros quando o sinal fica verde. Com os bolsões, a ideia é evitar a arrancada de motos nos corredores ou entre os automóveis”, comentou.

Viabilizados pela Lei n° 12.872, cujo texto de autoria do vereador Jairo Tamura (PL) foi aprovado pela CML (Câmara Municipal de Londrina) em 2019, os primeiros bolsões da cidade começaram a funcionar em fevereiro de 2021. Os espaços de segurança têm cerca de dois metros e ficam situados entre a travessia de pedestres e a faixa de retenção dos veículos.