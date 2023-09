Londrina: Contrato para ativar totens de segurança deve ser assinado nesta semana

Instalados há mais de dois meses em oito pontos de Londrina pela CTD (Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento) – que é uma empresa do município -, os totens de segurança ainda não estão funcionando. A secretaria municipal de Defesa Social, que será a responsável por administrar os equipamentos, aguarda a formalização do contrato com a companhia, que está tramitando na administração municipal desde maio.





“Quando fizemos a prova de conceito das praças chegamos à conclusão de que poderíamos propor para a administração a aquisição de alguns equipamentos. Oito locais foram elencados prioritariamente. O processo está sendo concluído na prefeitura. Se não tiver um contrato, o equipamento não vai ser ligado. Os totens oficialmente não estão funcionando porque a Defesa Social não recebeu oficialmente”, destacou o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos.

Publicidade

Publicidade





Segundo a secretaria municipal de Gestão Pública, o contrato deve ser oficializado nesta semana, permitindo a ativação dos totens junto à GM (Guarda Municipal) ao longo do último trimestre deste ano. “A CTD foi instalando os totens por responsabilidade dela, para testes, mas o município vai pagar apenas a partir da assinatura do contrato. Semana passada o processo voltou aprovado da Procuradoria Geral”, comentou Fábio Cavazotti, responsável pela pasta.





Os aparelhos terão custo total de R$ 135 mil por mês e foram instalados na Praça Dom Pedro I, complexo esportivo do conjunto Maria Cecília, espaço CEU da zona oeste, Anfiteatro do Zerão, Praça da Bandeira, Bosque, praça Acquaville (zona leste) e rotatória no final da avenida Maringá. “Precisa mesmo de uma segurança reforçada aqui, porque durante a noite e aos fins de semana muitas pessoas aproveitam o estado que está o Zerão para usar drogas ou tentar a prática de outros crimes”, relatou uma moradora da região do anfiteatro, que preferiu não ser identificada.

Publicidade