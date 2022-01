Londrina deve ter último dia de calor intenso antes da chegada de frente fria nesta quarta-feira

A quarta-feira (26) ainda será de forte calor em Londrina, segundo previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). A temperatura mínima ficou em 21,6°C nesta manhã, e a máxima deve atingir os 31°C.

Na parte da tarde, no entanto, o cenário pode mudar, com a chegada de uma frente fria que passa pela região de Londrina nos próximos dias. De acordo com o IDR-PR, a umidade deve aumentar, assim como as chances de chuva, no final desta quarta-feira.

A partir de quinta-feira (27), as temperaturas devem cair consideravelmente, aliviando o calorão das últimas semanas. A instabilidade aumenta, trazendo maiores chances de pancadas de chuva.





Na madrugada desta quarta-feira, os pluviômetros do IDR-PR não registraram precipitação em Londrina. Moradores da região, entretanto, viram e ouviram chuva durante a noite. Isso pode ocorrer porque as chuvas irregulares e localizadas são uma característica do verão na região, segundo o IDR-PR.





Ainda assim, o instituto aponta que o acumulado de chuvas segue bem abaixo da média esperada para o mês de janeiro. Londrina teve, até agora, 62 mm de precipitação, enquanto a média histórica mensal é de 224 mm.

Continua depois da publicidade





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.