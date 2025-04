Londrina ganha nova sede da Receita Estadual

Os contribuintes de Londrina e região Norte agora têm um novo espaço para tirar dúvidas e resolver pendência com o fisco. A nova sede da Delegacia Regional da Receita Estadual na cidade foi inaugurada nesta quinta-feira (24) e, mais do que ser apenas um novo espaço de atendimento, ela abre portas com uma proposta diferenciada que busca aproximar a instituição do cidadão paranaense.





Como explica a diretora da REPR (Receita Estadual do Paraná), Suzane Gambetta, a unidade traduz de forma concreta o trabalho da administração de atuar ao lado da população. “Queremos nos afastar da ideia de que estamos aqui apenas para fiscalizar, cobrar e punir. Nosso objetivo é construir uma relação mais colaborativa com o contribuinte em prol do próprio Paraná”, disse. “E a nova delegacia representa tudo isso”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo ela, a demanda por um espaço mais moderno era antiga. O prédio anteriormente usado pela Receita tinha problemas estruturais e de acessibilidade que dificultavam tanto a vida do contribuinte quanto dos próprios servidores. Com a nova sede, situada na Rua Brasil, 1.100, essa realidade muda por completo. “Londrina, a segunda maior cidade do Estado, merece isso”, acrescenta Suzane.





Para o delegado da Receita Estadual em Londrina, Ivan Carlos de Oliveira, o novo espaço é a garantia de atendimento de qualidade para a população. “Agora podemos contar com uma estrutura adequada e à altura do bom trabalho que realizamos com os contribuintes da Região Norte do Estado. É um orgulho ser a primeira delegacia a incorporar essa nova identidade”, diz.

Publicidade





Assim como na antiga unidade, os atendimentos na sede recém-inaugurada precisam ser agendados no portal da Secretaria de Estado da Fazenda. Entre os serviços oferecidos estão a consulta e parcelamento do IPVA, cadastro do ICMS, guia para o pagamento do GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais), emissão de autorização para impressão de documentos fiscais, cadastro de microempreendedor individual e nota fiscal de produtor. (Com informações da Agência Estadual de Notícias)





Leia também: