Londrina promove primeiro mutirão de entrega do cartão Comida Boa em 2025

Neste sábado (11), a partir das 8h, a Prefeitura de Londrina promove a primeira edição do mutirão de entrega do cartão Comida Boa em 2025. Ao todo serão distribuídos 1.269 cartões aos usuários contemplados nessa primeira entrega do ano.





Para fazer a retirada, os titulares inseridos na faixa de recebimento do benefício neste lote precisam comparecer até a sede da Assistência Social, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.896, centro de Londrina, munido de documento oficial com foto. Não é necessário fazer agendamento prévio.





Durante os atendimentos, uma equipe da Assistência Social dará suporte ao público realizando a ativação e entrega dos cartões magnéticos do Comida Boa, em um procedimento rápido e prático. Cerca de 10 servidores atuarão neste trabalho.

O Comida Boa é uma iniciativa do Governo do Paraná, desenvolvida dentro do Programa Estadual de Transferência de Renda. Este benefício consiste no fornecimento de um crédito mensal de R$ 80, válido por um período de três meses.





Os cidadãos contemplados por esse lote receberão o valor referente aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de 2025, sendo que o uso do benefício é exclusivo para compra em mercados da rede credenciada. Assim, não é possível realizar o saque do dinheiro, nem utilizar os recursos para a compra de bebidas alcoólicas e produtos fumígenos.

A secretária municipal de Família e Desenvolvimento Social, Marisol Chiesa, destacou que o cartão Comida Boa possibilita a milhares de famílias melhorar a alimentação com um auxílio disponibilizado para aquisição de itens dessa natureza ou de higiene. “Londrina recebe mais 1.269 cartões neste começo de 2025, iniciando mais um lote de entregas. Este total representa, considerando o valor de R$ 80 por mês, um montante de R$ 101.520,00 mensais para as famílias e injetados na economia local”, pontuou.





Sobre o mutirão deste sábado (11), Chiesa frisou que a intenção da iniciativa, além da praticidade proporcionada no atendimento presencial, é trazer a comunidade até a sede da secretaria, orientando e dando o suporte necessário para este benefício e outros serviços. “Nossa equipe estará à disposição e pronta para realizar outras formas de encaminhamento, caso necessário, como atualização de cadastros e acessos a programas existentes”, citou.





As famílias inscritas no programa possuem renda de até R$ 218 por pessoa, priorizando quem não recebe o Bolsa Família. Ao todo, 6.748 pessoas continuam contempladas pelo programa. Para contar com este auxílio estadual, o beneficiário deve estar com o Cadastro Único atualizado. A Gerência de Transferência de Renda, da Secretaria de Assistência Social, de Londrina, enviou correspondências e realizou busca ativa telefônica para informar os usuários sobre sua condição de beneficiários do programa.





A população pode consultar se está inserida no público abrangido e obter mais informações a respeito do programa pelo gov.br.