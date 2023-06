Londrina recebe apresentação de 'choro' nesta terça com mais de 70 músicos

Os amantes e apreciadores do choro, um dos estilos mais originais da música brasileira, terão a oportunidade de assistir nesta terça-feira (6), em Londrina, a um show com a participação de mais de 70 músicos.







O público poderá acompanhar composições de artistas consagrados como Pixinguinha, Waldir Azevedo, José Toledo, Mathias Pinto, Jacob do Bandolim, João Pernambuco, Sérgio Bittencourt, Adalberto de Souza e outros. Os ingressos são gratuitos.

Os músicos são integrantes do projeto Oficina de Choro de Londrina, que teve início em outubro de 2022, e esta será a apresentação final deles. As aulas foram ministradas pelo pessoal do Clube do Choro de Londrina e reuniram mais de 450 inscritos nas salas do Colégio José de Anchieta.





Com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), foram ofertadas aulas de bandolim, flauta transversal e doce, trompete, cavaquinho, violão (sete e seis cordas), pandeiro, saxofone e percussão geral de choro.

Também foram oferecidas aulas teóricas de qualificação para professores e outros interessados. Entre os professores estão grandes nomes do choro como Paulo Aragão (RJ), Luís Barcelos (RJ), Gian Corrêa (SP) e André Vercelino (PR).