Londrina registra quatro ocorrências de incêndio em um dia; há suspeitas de crime

Londrina pegou fogo nesta quinta-feira (26). O Corpo de Bombeiros atendeu quatro ocorrências de incêndio entre as primeiras horas da manhã e as últimas horas do dia no município. Os moradores do Jardim São Jorge (Zona Norte) solicitaram a presença dos bombeiros para conter as chamas em uma mata da região por volta das 5h30 da manhã. Já pela noite, os residentes da Gleba Palhano - que já haviam passado pelo pior momento do incêndio - voltaram a pedir ajuda devido à fumaça que se espalhava novamente pela região. Apesar do susto, novos focos não foram encontrados.





O sargento Rogério Moreto relatou à reportagem, nesta sexta-feira (27), que cerca de 91 mil litros de água foram usados para combater as chamas que atingiram a zona sul, a zona leste e os dois pontos de incêndio na zona norte.





A ocorrência no Jardim São Jorge foi contida em uma hora, com os trabalhos dos bombeiros sendo encerrados por volta das 6h30 da manhã. Segundo o tenente, um terreno baldio com bastante lixo pegou fogo. Quatro mil litros de água foram utilizados.

Algumas horas depois, por volta das 11h, uma nova ocorrência foi registrada. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata na Gleba Palhano (Zona Sul). Os bombeiros demoraram quase cinco horas para apagar o fogo. Foram usados 70 mil litros de água.





A população local ficou bastante assustada com o excesso de fumaça e com as chamas, que ultrapassaram os três metros de altura. Uma mulher precisou ser hospitalizada por causa da inalação da fumaça.

A síndica do Forest Park Residence - condomínio que teve áreas incendiadas - contou à reportagem que o prédio precisou ser esvaziado por conta do risco das labaredas se propagarem e também pela intensa fumaça. A situação foi normalizada às 16h30, mas, como já citado, as equipes foram acionadas novamente por causa da volta da fumaça durante a noite.





Enquanto as chamas ainda atingiam a Zona Sul de Londrina, o Corpo de Bombeiros foi surpreendido por uma nova chamada. Por volta das 12h45, propriedades rurais próximas à avenida dos Pioneiros (Zona Leste) também estavam sendo consumidas pelo fogo.

O tenente Moreto salientou que uma área de 50 mil m² foi atingida, o que demandou 12 mil litros de água para o combate às chamas. Os militares estiveram no local até as 16h30. Uma mulher e o seu filho precisaram de atendimento por causa da inalação da fumaça. Além deles, uma policial e um bombeiro também precisaram de atendimento e foram encaminhados ao HU (Hospital Universitário).





Um residente perdeu a casa, três veículos e animais, sendo um porco e os gatos de estimação da família.

Também durante o período da tarde, uma carreta carregada de milho pegou fogo em um posto de combustíveis na PR-323, na Zona Norte. O motorista estacionou o veículo enquanto ia abastecer e se deparou com a situação. Pelo menos cinco mil litros de água foram usados no combate às labaredas.