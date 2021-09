Londrina se aproxima de duas mil mortes pela Covid-19

O boletim deste domingo (5) da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde trouxe a confirmação de 316 novos casos em Londrina, 250 curados e nenhuma morte. Porém, Londrina está com 1.993 mortes e 1.085 pessoas com a doença ativa no organismo, sendo 981 em isolamento domiciliar e 104 internadas.

Dessa última fatia, 56 estão em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 48 em enfermaria. Em relação aos exames de detecção do coronavírus, 76.904 foram realizados, 166.231 descartados e 96 aguardando o resultado das análises.





Sobre os leitos, o boletim informa 80% de ocupação para os espaços exclusivos para adultos se recuperaram da Covid-19. Dos 104 disponíveis, 83 estão preenchidos. Nenhum dos cinco leitos pediátricos está ocupado.