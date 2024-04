Londrina EC estreia em casa e quer manter força como mandante no Brasileiro

Depois de empatar no primeiro jogo, o Londrina estreia diante da torcida neste domingo (28) pela segunda rodada da Série C. O Tubarão recebe o Ypiranga, de Erechim (RS), às 16h30, no estádio do Café.





O Alviceleste espera agora no Brasileiro manter a sequência e a boa sintonia com a torcida alcançadas na reta final do Paranaense. Foram três vitórias seguidas no Café contra Azuriz, Maringá e Athletico. O torcedor também voltou em bom número nestas partidas do Estadual e no duelo com o Furacão foram mais de 14 mil pessoas, maior público do clube desde 2018.

O LEC fará 10 partidas como mandante na primeira fase da Série C e sabe que um bom retrospecto dentro de casa será fundamental para se classificar para a fase decisiva. A projeção do Tubarão é que 30 pontos sejam suficientes para estar entre os oito primeiros colocados e avançar. O LEC terá ainda mais oito jogos como visitante.





Depois do 1 a 1 com o Confiança, em Aracaju, o técnico Emerson Ávila teve quatro sessões de treinos e ganhou mais um reforço para a sequência da competição. O lateral-esquerdo Geferson, 29 anos, chegou para suprir a principal carência do elenco.





A semana cheia de trabalho foi importante também para que alguns jogadores melhorassem a condição física, sobretudo aqueles que sofreram lesões na inter temporada, casos de Rafael Longuine e Calyson. Longuine foi titular em Aracaju, mas saiu no começo do segundo tempo com cãimbras. Já Calyson começou no banco e entrou depois na segunda etapa.





