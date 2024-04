Tiago Amaral comenta sobre ‘desenvolvimento humano e econômico’ para Londrina

Escolhido pelo PSD para ser pré-candidato a prefeito em Londrina, o deputado estadual Tiago Amaral avalia que não é preciso "refundar a cidade", mas que os problemas precisam ser enfrentados. Ele concedeu entrevista à FOLHA nesta sexta-feira (26), já com a pré-candidatura oficializada pelo partido e com apoio do governador Ratinho Junior.





O PSD tinha outros nomes cotados para a disputa - como a deputada federal Luísa Canziani, que preside a sigla em Londrina, e a estadual Cloara Pinheiro -, mas no começo de abril definiu que Amaral seria o nome da pré-candidatura.

"Fomos basicamente nós três que ficamos nessa discussão e, depois de avaliar muitos critérios, a caminhada, o tempo, avaliar o momento de cada um no processo político, chegou-se à conclusão que meu nome seria, para este momento, o nome do PSD", conta o deputado.





O deputado reforça que o apoio do governador é central na sua pré-candidatura. Sem a aproximação de Ratinho Junior, ele não seguiria esse caminho.

“O apoio do governador e a presença dele nesse processo são fundamentais, tanto para ganhar a eleição que iremos na sequência, confirmando nossa candidatura, disputar, mas principalmente pela gestão que a gente pode fazer”, avalia. “Eu não questiono a boa relação que o governador tem com a cidade, que é muito boa mesmo, mas o nível de confiança, de história de trabalho que eu tenho com o Ratinho é muito grande.”





Além do governador, outro cabo eleitoral importante na eleição municipal será o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O PSD e o PL, inclusive, deverão caminhar juntos nas principais cidades paranaenses - o que não será diferente em Londrina.

“Essa construção já vinha sendo feita por mim e pelo Filipe [Barros, deputado federal do PL] desde 2022”, citando que os partidos “têm o caminho muito colado aqui no estado”.





“Essa junção entre PSD e PL é muito forte porque junta duas grandes personalidades que temos no Brasil e em especial para Londrina, que é o Ratinho Junior e o Bolsonaro. O apoio desses dois em Londrina é fundamental e fala muito sobre o candidato que vai representá-los”, acrescenta.





