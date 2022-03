Londrina tem mais 350 vagas de emprego disponíveis nesta segunda

Londrina tem 357 oportunidades de emprego disponíveis para 124 cargos diferentes, segundo foi divulgado pela SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) nesta segunda-feira (28). Várias das oportunidades não exigem experiência na função e o nível de escolaridade é diversificado.

Dentre as funções abertas, estão à disposição 14 oportunidades para vigia e duas vagas para engenheiro civil. Para quem tem experiência em mecânica, existem dez oportunidades para mecânicos de auto center. Também estão à disposição nove chances, em seis funções diferentes, para PcDs (Pessoas com Deficiência), sendo que oito delas não exigem experiência prévia.

A lista completa de vagas pode ser conferida no site da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, no Portal da Prefeitura. Para se candidatar, os interessados, que cumprem os requisitos, podem agendar o atendimento on-line e por WhatsApp através do serviço disponibilizado pela SMTER. O atendimento também pode ser agendado de maneira presencial.