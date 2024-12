Cartunista londrinense lança livro em evento gratuito nesta quinta-feira

“Nada Sincronizado”, publicado pela editora Z Edições, traz o “humor xarope atemporal que agrada os tiozões de todas as idades”, segundo Fí. O livro reúne o trabalho mais recente do cartunista em 120 páginas e estará à venda no local por R$60. “Nada Sincronizado” e os outros dois livros de Fí, “As Lágrimas Sinceras de Júlio Gilson” (2023) e “Í, Fala, Fí” (2022), também podem ser adquiridos online.

Sobre o autor





Nascido em Londrina (PR), em 1979, Fí, cujo nome verdadeiro é Richard Bittencourt, é um cartunista conhecido por seu estilo único e humor sagaz. Desde a infância, Fí demonstrava um talento inato para o desenho e sempre foi fascinado pelo mundo dos quadrinhos.

Durante seus primeiros anos de vida, ele passava horas desenhando e criando histórias em quadrinhos imaginárias, influenciado por cartunistas e artistas que admirava.





Depoimentos de cartunistas consagrados sobre Fi

“O Fí é uma dessas maravilhas que eu vejo pintando no mundo (e na rede). Um cartunista moderno, à moda antiga, com olhar de futuro”, Laerte.

“Menos é mais. A prova dessa máxima são os cartuns do Fí. Econômico no traço e até no nome. Mas o talento é gigante”, Adão Iturrusgarai.





“O desenho é uma maravilha, primor da síntese, só entra o essencial. Tem um pouco de Jaguar, um pouco de Kamagurka, até um pouco de Quino, mas tudo fundido num traço dele, do Fí”, Allan Sieber.

“De traço sintético e brilhante, desses que apenas senhores de cabeça branca conseguem alcançar após décadas, no jovem Fí parece ter reencarnado um Jaguar (desculpe-me, Jaguar: sei que você ainda está vivo) ou um Wolinski (este sim, morto por fazer piadas). Isso é algo que nós, velhos cartunistas, não vemos sempre, mas de vez em quando acontece: uma mão jovem que desenha como as dos velhos mestres”, André Dahmer.





“Ler os cartuns do Fí sempre foi pra mim uma coisa muito animadora. A gente vive numa época em que todo mundo fala tanto e é tão verborrágico, que é um alívio ver uma coisa simples, direta e certeira. Se você lê o trabalho do Fí reunido nessa nova compilação, dá pra ver claramente que ele recupera muito dessa coisa do cartum clássico, que se resolvia com pouco, desenho simples, frase curta, tiro certeiro. Essa característica que, na era da Internet, meio que saiu um pouco do cartum e foi pro meme, essa graça da precariedade aparente, que no fim é a coisa mais sofisticada que existe. Pra vocês verem, eu poderia ter simplesmente falado “o menos é mais”, mas preferi escrever esse monte de bobagem pra encher linguiça. O Fí nunca faria isso”, Ricardo Coimbra.

“Com o Fí, cada cartum é uma surpresa! Você sempre sai ganhando; ou um tapa na cara, um soco no estômago ou uma risada insólita. Nunca se sai ileso”, Beto (@betocartuns)





SERVIÇO

Lançamento do livro “Nada Sincronizado”, do cartunista Fí

Data: 05 de dezembro (quinta-feira) de 2024

Horário: 19 horas

Local: Galleria Bar (Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro)

Shows: Os Últimos Cães da Terra, Ministério das Entidades Exóticas e Bolso Raso Jam Noise Experience

Discotecagem: Steven Cordeiro e Márcio Azevedo.

Entrada gratuita