Londrina deve ter mais um dia de calor nesta quinta-feira

A previsão do tempo é de mais um dia quente para esta quinta-feira (20) em Londrina. De acordo com o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), a temperatura mínima foi de 20,4°C pela manhã e a máxima deve atingir 31°C.

As altas temperaturas, principalmente na parte da tarde, podem criar instabilidade e favorecer a formação de nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva, esclarece o IDR.

Segundo o IDR-PR, o tempo só deve ficar mais firme a partir de sexta-feira (21), com menos chances de chuva. As médias de temperatura devem seguir altas.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.