Londrina tem saldo de 848 vagas de emprego em fevereiro

Londrina fechou fevereiro com 848 vagas positivas de emprego, resultado de 8.406 contratações e 7.558 demissões. De acordo com os dados do Novo Caged divulgados ontem, a cidade acumula saldo positivo de 1.506 vagas nos dois primeiros meses do ano.

O setor de Serviços puxou a alta, com saldo de 636. A indústria aparece na sequência, com 129.

Na Região Metropolitana, Ibiporã aparece logo atrás com 419 vagas geradas em fevereiro, seguida por Rolândia (191) e Cambé (123). Apenas Arapongas registrou saldo negativo no período (-92). Nas cinco cidades, o acumulado no ano chega a 2.432.







Em fevereiro, 25 das 27 unidades da Federação fecharam o mês com saldo positivo de empregos. Os destaques foram: São Paulo, com 98.262 postos; Minas Gerais, com 36.677 novos postos; e Paraná, com 28.506 postos, resultado de 169.870 contratações e 141.364 desligamentos.





Os estados com menor saldo registrado foram o Amapá, que apresentou um saldo positivo de 158 postos; seguido de Alagoas e Paraíba que apresentaram saldo negativo, ou seja, fecharam 600 postos e 1.451 postos, respectivamente.



