Londrina terá concurso para premiar casas e lojas mais decoradas para o Natal

Moradores e comerciantes que capricharem na decoração de Natal deste ano poderão ganhar prêmios em Londrina. O concurso faz parte da campanha natalina “Brilha Londrina”, que começa oficialmente em 23 de novembro e vai até seis de janeiro.

A proposta da prefeitura, junto com a iniciativa privada, é gratificar os primeiros, segundos e terceiros lugares – tanto de imóveis, quanto de lojas – com vouchers em um shopping da cidade, geladeiras com bebidas e pacotes turísticos de rotas regionais.



As pessoas que quiserem concorrer terão que fazer a inscrição em um site, que deverá ser lançado nos próximos dias.





“A intenção é de que seja sempre do lado de fora, nas vitrines e fachadas das casas, para que as pessoas possam parar, tirar foto, fazendo a circulação da população na cidade”, destacou Herika Galli, presidente do Londrina Convention Bureau.

A escolha dos primeiros colocados, incluindo prédios e condomínios, será feita por meio de uma banca de jurados.







A ideia para a celebração deste ano também contempla uma Vila de Natal no centro, com casa do Papai Noel na Praça da Bandeira; feira de design, artesanato e gastronomia na Concha Acústica; cantatas; museus com mostra para a população; e até um parque de diversões na praça Tomi Nakagawa.





