Entrega da revitalização do Igapó, atrasada há mais de nove meses, é adiada por conta das chuvas

O calendário está sendo um dos principais inimigos da construtora Gaissler Moreira Engenharia Civil para entregar de forma definitiva a segunda fase de revitalização do Lago Igapó 2, principal cartão postal de Londrina.

O contrato com a prefeitura foi assinado no final de outubro do ano passado e tinha a previsão de ser executado até janeiro de 2021, só que vários problemas surgiram durante a obra. Desde então, foram seis aditivos.

E a sétima prorrogação está cada vez mais próxima. A novidade é que a Gaissler, sediada no Turvo, município da região central do Paraná, pediu mais um mês para entregar o mobiliário urbano, a sinalização viária e o paisagismo.





Em ofício encaminhado para a Secretaria de Obras, a empreiteira diz que "as chuvas de outubro impossibilitaram o bom rendimento dos serviços, mas que se compromete a finalizar tudo até o fim de novembro".

O secretário responsável pela pasta, João Verçosa, concordou com as justificativas e autorizou o aditivo, faltando apenas a assinatura da Secretaria de Gestão Pública. "A revitalização deveria estar pronta há bastante tempo, mas a pandemia atrapalhou o planejamento", explica. Os obstáculos começaram dias depois do acordo ter sido firmado.







