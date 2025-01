Londrinense Ju Barbosa chega à final de reality show Corrida das Blogueiras

Em seu perfil oficial do Instagram, a influencer comemorou a chegada na final. "EU TO NA FINAAAAAL.

A blogueira londrinense Julia Garcia Barbosa está na final do reality show Corrida das Blogueiras, do Canal Diva Depressão no YouTube, que escolhe, todos os anos, os influenciadores mais completos em moda, maquiagem e comunicação.





Esta é a segunda vez que a blogueira participa do reality show. Julia foi uma das seis integrantes da primeira temporada, realizada em 2018.





A grande final de Corrida das Blogueiras acontece no dia 21 de janeiro, a partir das 20h, na Vibra São Paulo, com transmissão ao vivo no canal Diva Depressão no YouTube.