Luminárias ficarão apagadas para segurança de trabalhadores durante obras no Lago Igapó 2

A Prefeitura de Londrina anunciou, na tarde desta terça-feira (25), que as três luminárias próximas ao letreiro "Eu amo Londrina", na avenida Higienópolis, ficarão temporariamente apagadas para garantir a segurança de funcionários e da população durante as obras no Lago Igapó 2, na área central do município.





A Londrina Iluminação ressaltou que está acompanhando as obras feitas pela SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) no lago e colabora com os serviços.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Conforme o Portal Bonde noticiou nesta manhã, o Lago Igapó apresentou um vazamento, detectado no último fim de semana, que fez com que o nível de água baixasse pelo menos um metro. Leia mais na reportagem abaixo: