Macroprojeto Muralha Digital da Guarda Municipal é lançado pela Prefeitura de Londrina

A prefeitura de Londrina apresentou na manhã desta segunda-feira (4), no Centro Integrado de Comando e Controle da Guarda Municipal, o macroprojeto Muralha Digital. A iniciativa inclui o projeto ''Câmera Cidadã'', regulamentado pelo decreto municipal 959, de julho de 2024, que estabelece regras sobre a Parceria Público Privada na área de monitoramento, visando a integrar câmeras particulares ao trabalho da GM.





Com objetivo principal de utilização das imagens de câmeras particulares pela Guarda Municipal, a fim de aumentar a capacidade de vigilância pública por meio de equipamentos que estejam instalados em pontos de interesse das forças de segurança. Empresários de diversos setores, inclusive produtores rurais, compareceram à solenidade de hoje para entender como tudo vai funcionar.

O secretário municipal de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, exemplificou como seria a utilização de uma imagem fornecida. “A ideia inicial dessa parceria é somar com o aparato que temos para vigiar os locais prioritários como praças, escolas e unidades de saúde, entre outros. Por exemplo, caso alguém more em frente a um local que tem sido usado para descarte irregular de lixo, uma câmera simples que a pessoa tiver e quiser disponibilizar para o município já será de grande contribuição”, frisou.





O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, avaliou positivamente esse novo conceito de segurança. “A Prefeitura tem mais de 600 câmeras monitorando toda a cidade. Nós temos também os totens urbanos e, mais recentemente, implantamos a Torre de Observação Rural. A população de modo geral, o empresário com a sua loja, o comerciante, a indústria e os condomínios vão poder se integrar a esse sistema, ou seja, o cidadão adquire a câmera e conecta esse equipamento ao sistema de monitoramento da Guarda Municipal. Isso vai ampliar demais as informações que a Guarda Municipal tem à disposição, contribuindo para reduzir os índices de criminalidade na cidade”, afirmou.

Interessados em aderir à parceria deve enviar um e-mail para o endereço [email protected] demonstrando o seu interesse. É preciso informar a quantidade de câmeras que deseja compartilhar e a especificação do equipamento de monitoramento que possui, entre outros detalhes.

O cidadão que formalizar a parceria com o órgão público, seja na área urbana ou rural, poderá ser identificado por meio de uma placa oficial em que consta o brasão da GM e o número do decreto.





Durante a apresentação, além da contextualização do decreto 959/2024, foram apresentados os trabalhos de monitoramento desenvolvidos pela Guarda Municipal. Essas ações incluem as câmeras LPR (com leitores de placa), totens de vigilância, Torre de Observação Rural e monitoramento dos alarmes das escolas, entre outros serviços atrelados à tecnologia realizados pela GM.





