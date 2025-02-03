Obras de remanejamento de rede da Sanepar podem afetar abastecimento de água na região central de Londrina

A Sanepar orienta priorizar o uso da água potável para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam maior volume de água devem ser adiadas.
Poderão ficar desabastecidos os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.
O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, o consumidor deve ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.
Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.