Nesta segunda-feira (3)

Obras de remanejamento de rede da Sanepar podem afetar abastecimento de água na região central de Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
03 fev 2025 às 14:00

Luis Quintero/Pexels
A Sanepar informa que, devido as obras de remanejamento de rede em Londrina, feitas no último domingo (2), a distribuição de água pode ficar comprometida nesta segunda-feira (3) nas vilas Ipiranga, Garcia, Ernest, Boa Vista, Agari, Shimabokuro, Menegazzo, Pietraróia, além do Centro. A previsão é de que o abastecimento normalize no período da noite, de forma gradativa. 

A Sanepar orienta priorizar o uso da água potável para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam maior volume de água devem ser adiadas.


Poderão ficar desabastecidos os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

ATENDIMENTO

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, o consumidor deve ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.


Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.


