Com apenas 14 anos, menino gênio de Londrina é aprovado em Vestibular da UEL

Lorenzo Coneglian, o menino gênio de Londrina, foi um dos milhares de aprovados no Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) nesta sexta-feira (10). Com apenas 14 anos, ele foi o 27º colocado do segundo curso mais concorrido do certame, Ciência da Computação.





Para se ter uma ideia do feito de Coneglian, 453 pessoas se inscreveram para concorrer a uma vaga do curso integral que tem apenas 17 vagas disponíveis. Na modalidade universal, a relação de candidatos por vaga é de 40,6 pessoas para cada oportunidade. A maior concorrência dentro do Vestibular da UEL é para o curso de Medicina, com 128,9 candidatos por vaga.

O menino é reconhecido pela sua superdotação há bastante tempo. Em julho, ele foi para Nova Iorque (EUA) representar o Brasil na etapa global da Olimpíada de Matemática Copernicus, ocorrida na Universidade de Columbia, oportunidade que lhe rendeu uma medalha de prata.





A notícia da aprovação nesta sexta surpreendeu a família do menino gênio, que, mesmo após os grandes feitos realizados, ficou extasiada com o resultado. "Nós sabemos que ele tem bastante potencial, porém foi uma grande surpresa para nós, porque ele prestou para um dos cursos mais concorridos da UEL. Então, estávamos com um pé atrás pela concorrência e porque tem muita gente vindo de cursinho. Nós choramos de alegria ao saber que ele alcançou tamanho proeza sem nenhum curso preparatório", disse Paula Coneglian, mãe de Lorenzo, à reportagem.





De acordo com ela, ele tinha apenas 13 anos quando fez o Vestibular em novembro. Lorenzo esteve confiante desde a aplicação das provas. Segundo Paula, ele saiu da sala otimista. "No segundo dia, saindo da prova, ele me disse: 'eu amo minha professora Ana Cláudia de sociologia, que me ensinou tudo que eu precisava para este Vestibular'", relembrou a mãe, ressaltando que a docente oferece conteúdos diferenciados para ele.