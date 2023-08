Motociclista se fere em acidente com carro na PR-445 em Londrina; motorista foge

Um motociclista se feriu em um acidente com um carro na PR-445 em Londrina na noite de quarta-feira (30). O motorista abandonou o veículo e fugiu.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão traseira ocorreu por volta das 21h40, no quilômetro 58 da rodovia. O Fiat Uno de placa de Londrina e a Honda CG160 Fan de placa de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) trafegavam no sentido de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) a Londrina quando a moto colidiu na traseira do carro - ambos seguiam no mesmo sentido de direção.

Publicidade





O condutor da CG, identificado apenas como C.M.R., 59, com ferimentos, foi encaminhado para o Hospital Universitário de Londrina pelo Corpo de Bombeiros.





A pessoa que conduzia o Uno não foi encontrado.