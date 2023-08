Ladrões se passam por policiais civis e assaltam Aeroporto 14 Bis em Londrina; suspeito morre em confronto com PM

Três ladrões se passaram por policiais civil e assaltaram vítimas no Aeroporto 14 Bis no início da tarde de quarta-feira (30) na zona norte de Londrina. Um dos suspeitos de participar do crime morreu em confronto com a PM (Polícia Militar).





Segundo a PM, os indivíduos caracterizados como policiais civis entraram no aeroporto, anunciaram o roubo e levaram cerca de U$ 8 mil, R$ 6 mil, aparelhos celulares e eletrônicos. Os criminosos prenderam as vitimas na recepção e levaram as chaves dos veículos.

As equipes da PM iniciaram o patrulhamento pelas principais rotas de fuga e uma das viaturas da 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) localizou um carro com as características do utilizado pelos criminosos estacionado às margens da estrada da Perobinha. Um indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura, se evadiu para uma plantação de milho.





Foi iniciado o cerco policial e, após alguns minutos, uma viatura da Rotam (Rondas Ostensivas Tático-Móvel) da 11ª CIPM viu o mesmo homem em uma estrada vicinal. Conforme a PM, ao ser dado voz de abordagem, o suspeito reagiu contra a guarnição.





Os policiais acionaram apoio médico, porém, com a chegada do Corpo de Bombeiros, o indivíduo já se encontrava em óbito.